San Antionio holt mit Pöltl Sieg gegen New York

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) den zwölften Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert. Sie gewannen 122:115 gegen die New York Knicks. Jakob Pöltl steuerte neun Punkte, zwölf Rebounds und je zwei Assists sowie Blocks in 28:33 Minuten auf dem Parkett bei.

„Wir haben gut zusammengespielt, uns eine klare Führung erarbeitet und diese am Ende mit viel Einsatz heimgebracht“, kommentierte der 27-jährige Wiener den Sieg. Bis auf 91:74 hatten sich die Texaner zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels abgesetzt. Die Knicks mussten trotz einer Saisonbestleistung von Julius Randle mit 41 Punkten zum fünften Mal hintereinander als Verlierer vom Feld. Keldon Johnson war mit 30 Zählern der beste Scorer der Spurs, die am Samstag die Dallas Mavericks empfangen.

Luka Doncic, der Star des nächsten Gegners von San Antonio, schrieb nach seinem 60-Punkte-Triple-Double-NBA-Rekord auch gegen die Houston Rockets dreifach zweistellig an. Beim 129:114 verzeichnete der Slowene 35 Zähler, 13 Assists und zwölf Rebounds. Die Boston Celtics feierten mit 116:110 gegen die LA Clippers den vierten Sieg in Folge. Jaylen Brown und Jayson Tatum erzielten je 29 Punkte für den Liga-Leader.

Eklat um Wagner-Brüder

Nach heftigen Auseinandersetzungen beim NBA-Spiel zwischen den Detroit Pistons und Orlando Magic sind die Brüder Moritz und Franz Wagner gesperrt worden. Die deutschen Nationalspieler aus Berlin gehören zu insgesamt elf Profis, die am Donnerstag (Ortszeit) von der Basketball-Profiliga aus dem Verkehr gezogen wurden.

Orlandos Center Moritz Wagner, der mit einem Foul die tumultartigen Szenen ausgelöst hatte, muss zweimal zuschauen, Franz Wagner einmal. Da neun Spieler der Magic betroffen sind, werden die Strafen in den nächsten beiden Spielen abgesessen. So wird Franz Wagner am Freitag gegen die Washington Wizards spielen und erst am Mittwoch bei Oklahoma City Thunder aussetzen. Moritz Wagner fehlt in beiden Partien.

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit hatte Moritz Wagner am Mittwoch (Ortszeit) seinen Gegenspieler Killian Hayes über die Seitenlinie heftig in die Bank der Pistons geschoben. Danach rempelte Hamidou Diallo den Deutschen von hinten, Hayes schlug ihm gegen den Hinterkopf – Wagner schien kurz benommen. Es gab in der Folge wilde Szenen auf und neben dem Court. Hayes erhielt die längste Sperre (drei Spiele), Diallo muss wie acht andere Beteiligte nur einmal zusehen. Orlando unterlag 101:121.

„Wir kennen die Regel, aber solche Dinge passieren normalerweise auf dem Feld, nicht auf einer der Bänke“, sagte Franz Wagner: „Man macht sich Sorgen, dass sich der Teamkollege da unten unter der ganzen anderen Mannschaft befindet.“ Abgesehen von Moritz Wagner wurden alle Magic-Spieler gesperrt, da sie den Bankbereich verließen.

