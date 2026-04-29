San Antonio in Runde zwei! Wembanyama glänzt

Die San Antonio Spurs sind in die nächste Runde des Play-offs der National Basketball Association eingezogen. Im fünften Spiel der Serie gegen die Portland Trail Blazers holten die Spurs am Dienstag durch ein 114:95 den notwendigen vierten Sieg.

Wembanyama war in San Antonio mit 17 Punkten, 14 Rebounds und 6 Blocks der dominante Spieler. Für die Spurs geht es in der nächsten Runde gegen die Denver Nuggets oder die Minnesota Timberwolves. Die Wolves führen in der Serie 3:2.

Die Boston Celtics verpassten die erste Gelegenheit auf den Einzug ins Halbfinale der Eastern Conference. Im TD Garden von Boston setzte es eine 97:113-Niederlage gegen die Philadelphia 76ers. Die Sixers verkürzten in der Serie auf 2:3, Joel Embiid kam als bester Werfer der Partie auf 33 Zähler. Die New York Knicks stellten gegen die Atlanta Hawks nach einem 126:97-Heimsieg auf 3:2. Jalen Brunson kam auf 39 Punkte für die Knicks.

(APA) / Bild: Imago