San Antonio verliert ohne Pöltl gegen Phoenix

Die San Antonio Spurs haben am Samstag das vorletzte Spiel im Grunddurchgang der National Basketball Association (NBA) gegen die Phoenix Suns mit 103:140 deutlich verloren.

Weil für die Texaner der zehnte Rang in der Western Conference bereits festgestanden war, wurden mit dem 25-jährigen Wiener Jakob Pöltl, mit Topscorer DeMar DeRozan sowie Dejounte Murray und Rudy Gay vier Stammkräfte im Hinblick auf das Play-in der Liga geschont.

Die Spurs treten im Turnier der siebent- bis zehntplatzierten Teams beider Conferences, in dem die jeweils letzten zwei Play-off-Teilnehmer ermittelt werden, am Mittwoch (Ortszeit) bei den Memphis Grizzlies oder den Golden State Warriors an. Zum Abschluss der regulären Saison trifft San Antonio am Sonntag ein weiteres Mal auf Phoenix.

(APA).

Beitragsbild: Imago.