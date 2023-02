Sancho-Comeback unter Sprechchören

Jadon Sancho ist zurück auf dem Fußballplatz. Im englischen Ligapokal feierte der Angreifer sein Comeback für Manchester United. Von den Fans wurde er dafür gefeiert.

„Sancho, Sancho, Sancho“, hallte es am Mittwochabend von den Rängen des Old Trafford. Es war die 63. Spielminute im englischen Carabao Cup als United Coach Erik ten Hag Jadon Sancho nach monatelanger Pause endlich von der Leine ließ. Seit Oktober vergangenen Jahres hat der Ex-Dortmunder kein Spiel mehr für die „Red Devils“ bestreiten können. Mangelnde Fitness ließen einen Einsatz laut ten Hag nicht zu.

Dass er nun zurück ist, hat sich der 22-Jährige in einem individuellen Trainingslager in den Niederlanden selbst erarbeitet. Ein Treffer gelang Sancho im Rückspiel gegen Nottingham Forest nicht, immerhin kam er aber beim Stand von 0:0 und half seinem Team auf andere Art und Weise, das Spiel mit 2:0 zu gewinnen.

Sancho bald öfter auf der Zehn?

„Ich denke, es war großartig, wie die Fans ihn aufgenommen haben, und das wird ihm noch mehr Ansporn geben, so weiterzumachen, wie er es jetzt tut“, sagte ten Hag nach dem Spiel. Der Niederländer hofft nun, dass sein Schützling an die guten Leistungen zu Beginn der Saison anknüpfen kann. „Er hat seine Qualität in dieser Saison schon gezeigt, zum Beispiel im Spiel gegen Liverpool, er schoss ein tolles Tor gegen Leicester, er hatte einige wirklich gute Spiele. Er hat schon gezeigt, was er kann.“

Für ten Hag hat Sancho wie gegen Nottingham gezeigt, das Potenzial neben den Flügelpositionen auch die Zentrale zu besetzen. „Ich weiß, dass er als Zehner und auf dem Flügel spielen kann. Das können wir nutzen und das mag ich“, so ten Hag gegenüber Sky Sports.

(sport.sky.de)/Bild: Imago