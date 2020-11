Sancho über Haaland: “Er ist ‘on fire’ im Moment!”

via

via Sky Sport Austria

Jadon Sancho hat sich nach dem 3:0-Sieg des BVB gegen Brügge (Spielbericht + VIDEO-Highlights) zum Sky-Interview begeben.

“Ich habe in letzter Zeit an meinen Freistößen gearbeitet”, sagte der junge Engländer nach seinem sehenswerten Freistoß-Tor. Ein Extra-Lob holte sich sein Mitspieler und Ex-Salzburger Erling Haaland ab: “Erling ist der ‘Golden Boy’, er ist on fire im Moment, ich bin froh, mit ihm spielen zu dürfen. Er verdient das alles, er arbeitet auf- und neben den Platz sehr hart.”

VIDEO: Sancho zirkelt den Ball ins Eck

Video enthält Produktplatzierungen

VIDEO: Roman Bürki im Interview

Video enthält Produktplatzierungen

VIDEO: Auch Favre spricht über Haaland