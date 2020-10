via

Borussia Dortmund darf sich nach dem Fehlstart gegen Lazio Rom über einen wichtigen Sieg in der CL-Gruppe F freuen. Der BVB bezwang Zenit St. Petersburg mit 2:0.

Die Führugn folgte erst in der finalen Phase der Partie, als Jadon Sancho die deutschen Bundesligisten in Führung brachte (78.). In der Nachspielzeit legte Ex-Salzburger Erling Haaland nach.

