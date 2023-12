Sancho zu Leipzig? Das ist dran

RB Leipzig wird in der Rückrunde auf Emil Forsberg verzichten müssen. Wie Sky bereits am 13. November berichtete, wechselt der Schwede im Januar zu den New York Red Bulls. Die Sachsen benötigen Ersatz. Wechselt jetzt ein ehemaliger BVB-Star nach Leipzig?

Jadon Sancho, so berichten die englische Sun und die Bild, hat das Interesse der Roten Bullen geweckt. Leipzig soll über einen Wintertransfer des Briten nachdenken.

Sancho-Wechsel nach Leipzig sehr unwahrscheinlich

Nach Informationen von Sky ist ein Wechsel Sanchos zum amtierenden deutschen Pokalsieger aber sehr unwahrscheinlich. Sancho erfüllt zwar das gesuchte Profil des trickreichen Eins-gegen-Eins-Spielers am Flügel, kassiert bei Manchester United aber deutlich zu viel Gehalt.

Selbst eine Sancho-Leihe wäre ein teures Experiment. „Das Wintertransferfenster ist nicht einfach. Wir werden nur aktiv, wenn wir zu 100 Prozent überzeugt sind“, sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder am Montag im Rahmen der CL-Auslosung.

Wie Sky in Transfer Update – die Show exklusiv berichtete, waren sich die Roten Bullen bereits mit Bryan Zaragoza (Granada) über einen Wechsel einig. Schließlich erhielt der FC Bayern den Zuschlag. Die RB-Suche geht weiter. Sancho, der das Interesse von Juventus Turin geweckt hat, wird dabei aller Voraussicht nach keine Rolle spielen. Der Traum des früheren Dortmunders ist ohnehin ein Neustart bei Manchester United.

(skysport.de) / Bild: Imago