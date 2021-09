Sandhausen feuert Kulovits

via

via Sky Sport Austria

Der deutsche Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat seine Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Kleppinger und der Wiener Kulovits waren im Februar auf den freigestellten Michael Schiele gefolgt und hatten den Abstieg des SVS gerade noch verhindert. Auch der österreichische Co-Trainer Sargon Duran wurde von seinen Aufgaben entbunden. Bei der Suche nach einem neuen Chefcoach strebt der Verein eine schnelle Lösung an.

Sandhausen hat in der laufenden Saison erst ein Pflichtspiel gewonnen und zuletzt dreimal in Serie verloren. In der Tabelle liegen die Badener nach sieben Spieltagen auf Platz 16.

(APA)/Bild: Imago