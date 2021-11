Sandhausen verliert trotz Ritzmaier-Tor auf Schalke – Darmstadt übernimmt Tabellenführung

via

via Sky Sport Austria

Darmstadt 98 hat zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Im Geisterspiel bei Erzgebirge Aue setzten sich die Lilien mit 2:1 (0:0) durch.

Luca Pfeiffer (62.) erzielte das Führungstor für die Gäste, er erhöhte sein Saisontrefferkonto auf zwölf. Aaron Seydel (75.) zeichnete für das 2:0 verantwortlich. Antonio Jonjic (85.) verkürzte für Aue. Es war der vierte Sieg in Folge für die Hessen, und es waren die Punkte 17, 18 und 19 aus den letzten sieben Spielen.

Schalke 04 hält in der 2. Fußball-Bundesliga den Kontakt zu den anvisierten Aufstiegsplätzen. Die Mannschaft von Dimitrios Grammozis besiegte am 15. Spieltag ohne ihren verletzten Torjäger Simon Terodde den abstiegsbedrohten SV Sandhausen mit 5:2 (0:0) und beendete damit eine Serie von drei Spielen ohne Sieg.

ÖFB-Legionär Marcel Ritzmaier (47.) brachte die Gäste in Führung, Thomas Ouwejan (58.) und Marius Bülter (64.) drehten die Partie vor offiziell 46.319 Zuschauern.

Der Karlsruher SC hat eine vier Spiele andauernde Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Badener gewannen gegen Hannover 96, seit nunmehr acht Spielen hintereinander sieglos, mit 4:0 (3:0). Die Niedersachsen rutschten durch die Pleite auf Relegationsplatz 16 ab.

Der Südkoreaner Kyoung-Rok Choi (17.) brachte den KSC in Führung. Daniel Gordon (27.) und Marvin Wanitzek (29.) machten per Doppelschlag schon in der ersten Halbzeit alles klar. Philipp Hofmann (83.) sorgte mit seinem achten Saisontor für den Endstand.

(SID)

Bild: Imago