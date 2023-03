Sanitäranlagen zerstört: SV Ried beklagt Vandalismus von Austria-Fans

Die SV Ried hat sich nach der 1:3-Heimniederlage gegen Austria Wien über teils schwere Beschädigungen an den Sanitäranlagen des Auswärtssektors beklagt.

Das Tabellenschlusslicht veröffentlichte auf Facebook mehrere Fotos von zerstörten Waschbecken und WCs und gab zu den Geschehnissen eine Stellungnahme ab.

„Wir verurteilen die Zerstörungen von Waschbecken, WC’s etc. auf das Schärfste und appellieren an die Austria-Fans bei zukünftigen Besuchen in Ried ein anderes Verhalten an den Tag zu legen“, teilten die Innviertler mit.

