Saravanja verlässt Austria Klagenfurt: Nächste Station bereits fix

Verteidiger Ivan Saravanja hat beim SK Austria Klagenfurt keinen neuen Vertrag erhalten. Der 25-Jährige in vier Jahren 94 Pflichtspiele für die Kärntner.

Nun hat der Kroate einen neuen Verein gefunden. Saravanja unterschrieb einen Kontrakt beim zypriotischen Erstligisten Akritas Chlorakas. Über die Vertragslänge ist nichts bekannt.

— skyguidofriedrich (@skyfriedrich) July 4, 2022