Sargeant bei Williams angezählt

Logan Sargeant ist als einziger F1-Pilot, der seit Saisonbeginn dabei ist, noch immer ohne einen einzigen WM-Zähler.

Vor dem 15. Rennen in Singapur (das Rennen am kommenden Sonntag ab 12.30 Uhr LIVE auf Sky) zählt Williams-Teamchef James Vowles den US-Amerikaner nun an. „Logan muss auf diesen Strecken (wie in Singapur; Anm. d. Red.) auch auf Speed kommen, auf Strecken, die er nicht kennt und wo er noch nie war – mit völlig anderen Bedingungen.“

Teamkollege Alex Albon hat derweil schon 21 Punkte gesammelt, damit liegt Williams in der Konstrukteurs-Wertung auf Rang sieben – vor Haas, Alfa Romeo und AlphaTauri. „Ich glaube nicht, dass wir Letzter werden. Ich denke, wir können immer noch mitkämpfen, und wenn wir alles richtig hinbekommen, dann können wir vielleicht sogar einen Punkt holen. Aber wir müssen realistisch sein, was unser Paket angeht“, meinte Vowles mit Blick auf das Nachtrennen in Südostasien.

(Red.)

Bild: Imago