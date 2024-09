Sarkaria trifft bei Testspiel-Sieg von Sturm

Die SK Sturm hat die Länderspielpause in der ADMIRAL Bundesliga für ein Testspiel gegen den Kapfenberger SV genutzt und einen souveränen 4:1-Sieg gefeiert.

Im freundschaftlichen Test gegen den Zweitligisten stand überraschend Wechselkandidat Manprit Sarkaria in der Startelf und brachte die Grazer per Freistoß sogar in Führung (40.). Eine Minute später gelang Neuzugang Erencan Yardımcı der Treffer zum 2:0-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte sorgen Nikola Stošić (62.) und Peter Kiedl (64.) nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für den 4:1-Endstand.

Beitragsbild: GEPA