Sarr-Doppelpack: Glasner und Palace besiegen Alkmaar

Oliver Glasner und Crystal Palace feiern am dritten Spieltag der UEFA Conference League einen 3:1-Heimsieg gegen AZ Alkmaar.

Für die Tore der Londoner zeigten sich Lacroix und Sarr (2x) verantwortlich. Mijnans traf zwischenzeitlich für die Gäste.

Stuttgart feiert späten Sieg

Der VfB Stuttgart hat in der Europa League das erhoffte Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kam im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam spät zu einem wichtigen 2:0 (0:0). Nach vier Spielen haben die ambitionierten Schwaben, die zuletzt gegen Basel und Fenerbahce verloren hatten, nun sechs Punkte auf dem Konto.

Bilal El Khannouss (84.) und Deniz Undav (90.+1) erzielten spät die Treffer für den VfB, der über weite Strecken jedoch enttäuschte.

Rangers unter Röhl weiter punktlos

Auch unter Danny Röhl ist für die Glasgow Rangers in der Europa League nichts zu holen. Bei der 0:2 (0:2)-Heimniederlage gegen die AS Rom blieb der schottische Spitzenklub erneut ohne Treffer, beim Debüt des deutschen Fußballtrainers Ende Oktober hatten die Rangers in Norwegen bei Brann Bergen klar verloren (0:3).

Die Tore im VIDEO:

1:0 Maxence Lacroix (22.)

2:0 Ismaïla Sarr (45+4.)

2:1 Sven Mijnans (54.)

3:1 Ismaïla Sarr (57.)

(Red./SID) / Bild: Imago