Sassuolo schlägt Meister Inter erneut

Ausgerechnet Abstiegskandidat Sassuolo hat das Kunststück zuwege gebracht, den italienischen Fußball-Meister Inter Mailand in dieser Saison zu besiegen.

Nach dem 2:1 in Mailand am 27. September 2023 setzte sich der Tabellenvorletzte der Serie A am Samstag auch im zweiten Saisonduell durch, und feierte einen knappen 1:0-Heimerfolg. Zum Matchwinner avancierte Armand Lauriente (20.). Marko Arnautovic kam bei den Verlierern ab der 60. Minute zum Zug.

Inters Titel steht schon länger fest, der Abstand auf Verfolger AC Milan, der am Sonntag Genoa empfängt, beträgt 19 Punkte. Sassuolo zog nach Punkten mit dem Liga-18. Udinese gleich, die Nichtabstiegszone ist nur noch zwei Punkte entfernt.

