Sassuolo-Urgestein Magnanelli verkündet Karriereende

Beim italienischen Verein Sassuolo Calcio tritt zum Saisonende eine Vereinsikone ab. Francesco Magnanelli verkündete am Donnerstag sein Karriereende.

Der 37-Jährige spielte seit Sommer 2005 beim Klub aus der Emilia Romagna. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte seitdem 479 Spiele für die „Neroverdi“, am Sonntag wird er gegen Titelfavorit Milan zum letzten Mal im Sassuolo-Trikot auflaufen.

Magnanelli gelang mit Sassuolo das Kunststück, von der Serie C2 (vierte Liga) bis in die Serie A aufzusteigen. Nach neun Jahren in der höchsten Spielklasse Italiens und insgesamt 17 Spielzeiten bei den „Neroverdi“ verabschiedet sich der langjährige Kapitän nun in den Ruhestand.

Ab 2019 lief Magnanelli zusammen mit dem ehemaligen Rapidler Mert Müldür bei Sassuolo auf.

