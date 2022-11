Saudi-Arabiens Alshahrani wird im Gesicht operiert

Saudi-Arabiens Verteidiger Yasser Alshahrani muss nach einer beim Sieg über Argentinien bei der Fußball-WM erlittenen Gesichtsverletzung operiert werden. Alshahrani war in der Nachspielzeit mit seinem Tormann Mohammed Alowais kollidiert und wurde auf einer Trage vom Platz gebracht.

„Yasser Alshahrani ist auf dem Weg in das National Guard Hospital in Riad und wird sich in den nächsten Stunden nach dem Plan des medizinischen Stabs einer Operation unterziehen“, teilte der saudische Verband mit. Unklar war zunächst, ob dies für Alshahrani das Ende der WM bedeutet.

(APA)

Beitragsbild: Imago