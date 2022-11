„Sauerei!“: Ghana-Teamchef poltert wegen Ronaldo-Elfmeter

via

Ghanas Teamchef Otto Addo hat sich nach der 2:3-Niederlage gegen Portugal über den strittigen Elfmeter zum 1:0 der Portugiesen echauffiert.

„Der Elfmeter war kein Elfmeter, jeder hat gesehen, dass Salisu den Ball gespielt hat“, sagte Otto Addo, über das vermeintliche Foul des Ghana-Teamspielers an Superstar Cristiano Ronaldo.

Der Ghana-Teamchef deutete außerdem an, dass der Elfmeter bei einem anderen Spieler nicht gegeben worden wäre. „Vielleicht, weil es gegen Ronaldo ging. Das ist eine Sauerei“, polterte Addo.

Und dann redete sich Addo weiter in Rage: „Ich weiß nicht, was die gemacht haben, ob der Videoschiedsrichter geschlafen hat. Dass man sich diese Szene nicht einmal anschaut, ist Wahnsinn. Es war eine Fehlentscheidung. Ich habe gefragt, ob ich nach dem Spiel kurz mit dem Schiedsrichter sprechen kann. Ich bekam die Antwort, er sei in einem Meeting und dies sei nicht möglich. Es wäre schön, wenn er ein paar Minuten für den Trainer gehabt hätte.“

In der 62. Minute änderte der strittiger Elferpfiff beim Stand von 0:0 den Spielcharakter völlig. Schiedsrichter Elfath wehrte minutenlang die Proteste der Ghanaer ab, die den Videobeweis forderten, ihn aber nicht bekamen.

