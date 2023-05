SC Freiburg vs. RB Leipzig – Das Halbfinale des DFB-Pokals heute live bei Sky

via

Im DFB-Pokal stehen die Halbfinalspiele an! Sky berichtet an beiden Abenden jeweils ab 20:15 Uhr live von den Paarungen SC Freiburg – RB Leipzig und VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt (mit dem Sky X-Traumpass die Spiele live streamen).

Nur noch ein Sieg trennt die vier verbliebenen Mannschaften von der Reise nach Berlin, wo am 3. Juni das Finale des DFB-Pokals ausgetragen wird. Sky überträgt am Dienstag und Mittwoch beide Halbfinal-Paarungen live. Sky Q Kund:innen haben außerdem die Möglichkeit, beide Spiele auch in Ultra HD zu erleben.

Das erste Duell am heutigen Dienstag ist die Neuauflage des Vorjahresfinals, zu der der SC Freiburg den Titelverteidiger RB Leipzig empfängt. Nach der äußerst knappen Niederlage im Elfmeterschießen vor einem Jahr wollen die Freiburger nun erneut ins Finale im Olympiastadion einziehen und dort endlich den ersten Titel der Vereinsgeschichte feiern. Die Leipziger würden mit einem Sieg ihr viertes DFB-Pokalfinale in fünf Jahren erreichen und hätten die Möglichkeit, den Triumph des Vorjahres zu wiederholen. Ab 20:15 Uhr begrüßt Moderator Michael Leopold die Zuschauer:innen in Freiburg, Kai Dittmann kommentiert die Partie.

Dienstag:

20:15 Uhr: SC Freiburg – RB Leipzig auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20:15 Uhr: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

