Schädel-Hirn-Trauma! Real-Kapitän äußert sich nach Streit

In der Champions League das Viertelfinal-Aus gegen die Bayern, die Meisterschaft so gut wie futsch – und nun kracht es bei Real Madrid in der Endphase einer völlig missratenen Saison auch noch zwischen den Spielern.

Vor dem bevorstehenden Clasico gegen den FC Barcelona am Sonntag (21:00 Uhr) sind Kapitän Federico Valverde und Aurelien Tchouameni aneinandergeraten. Valverde landete in Folge des Streits gar mit einer Platzwunde im Krankenhaus.

Auslöser des Konflikts der beiden Profis soll demnach gewesen sein, dass sich Valverde zu Beginn einer Trainingseinheit geweigert habe, Tchouameni die Hand zu geben. Die feindliche Stimmung zwischen beiden habe sich dem Bericht zufolge während des Trainings hochgeschaukelt, schließlich hat Valverde in der Kabine – unbeabsichtigt und nicht ausgelöst durch einen Schlag seines Teamkollegen – eine Prellung samt Platzwunde erlitten. Mehrere Teammitglieder mussten zum Schlichten eingreifen. Valverdes Platzwunde musste mit mehreren Stichen genäht werden.

Valverde fehlt Real im Clasico bei Barca

Real verkündete am Donnerstagabend, dass bei dem Uruguayer ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde, Valverde befinde sich „zu Hause und ist in einer guten Verfassung. Er muss sich gemäß den medizinischen Protokollen für diese Diagnose zehn bis 14 Tage lang schonen“, hieß es in der Mitteilung. Damit wird Valverde den Clasico definitiv verpassen.

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Schon am Mittwoch sollen sich die beiden während des Trainings erstmals gestritten haben. Real kündigte ein Disziplinarverfahren gegen die beiden Streithähne an. Auf Instagram sprach Valverde von einem Zwischenfall. „Zu keinem Zeitpunkt hat mich mein Teamkollege geschlagen, und ich habe ihn auch nicht geschlagen“, versicherte er.

In der Kabine wurde laut Marca anschließend eine Krisensitzung abgehalten. Es scheint, als würden die Nerven bei Real nach zahlreichen sportlichen Misserfolgen völlig blank liegen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass bereits am Sonntag die zweite titellose Saison der Königlichen hintereinander besiegelt sein wird: Erzrivale Barca um Trainer Hansi Flick reicht im Spitzenspiel gegen Real ein Punkt, um die Meisterschaft vorzeitig klarzumachen.