Schafft nur „einer von 20 Millionen Spielern“: Tuchel schwärmt von Bayern-Star

Die Rückkehr in die DFB-Auswahl sei da nur logisch, meinte der Trainer. „Das ist für ihn eine riesengroße Belohnung, aber nicht überraschend, weil er im Torwartspiel, von der Ausstrahlung und der Antizipation her eine ganz eigene Liga ist.“ Neuer zeichne es darüber hinaus aus, dass er „es wahrscheinlich nicht mag, dass wir so über ihn sprechen“, ergänzte Tuchel.

Bayern wird in Darmstadt „nicht stolpern“

Mit Blick auf das Bundesliga-Spiel beim Tabellenletzten Darmstadt 98 am Samstag (ab 14:00 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) appellierte Tuchel an seine Mannschaft: „Wir müssen liefern, um dran zu bleiben“ an Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Tuchel aber ist sich sicher: „Wir werden nicht stolpern.“

Auffangen muss Tuchel den von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nominierten Leon Goretzka. „Leon war sehr enttäuscht, das ist eine sehr harte Entscheidung, die Zeit wird immer knapper bis zur EM, er war zuletzt sehr gut. Man hat es ihm angemerkt, aber nicht im Training. Ich gehe fest davon aus, dass er morgen spielt und gut spielt“, sagte er. Die Nominierung für Youngster Aleksandar Pavlovic nach nur 14 Bundesligaspielen nannte er „sehr schnell und ein Stück weit überraschend“.