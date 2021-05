Schafft St. Pölten noch das Wunder? Das Relegations-Rückspiel zwischen St. Pölten und Austria Klagenfurt morgen live & exklusiv auf Sky

Das Rückspiel der Relegation am morgigen Samstag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Manuel Ortlechner ist als Sky Experte im Einsatz

Wien, 28. Mai 2021 – Kann Austria Klagenfurt die perfekte Ausgangslage nützen? Sky überträgt das Relegations-Rückspiel zwischen St. Pölten und Austria Klagenfurt live & exklusiv.

Am morgigen Samstag steigt das Rückspiel der Relegation in St. Pölten. Der SKN steht nach der bitteren 0:4-Niederlage im Hinspiel am Mittwoch mit dem Rücken zur Wand. Gerald Baumgartner glaubt noch an eine Minimalchance seiner Mannschaft um den Abstieg verhindern zu können. Auf der Gegenseite hätte das erste Duell für Austria Klagenfurt nicht besser laufen können. Das Team von Peter Pacult überzeugte in allen Bereichen und ließ St. Pölten nicht den Funken einer Chance. Nun gilt es für die Kärntner die perfekte Ausgangssituation zu verwerten, um den Bundesliga-Aufstieg zu fixieren. Ob die Klagenfurter feiern dürfen oder St. Pölten eine Sensation gelingt, ist ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Relegations-Rückspiel live & exklusiv auf Sky

Samstag, 29. Mai 2021

16:30 Uhr

spusu SKN St. Pölten – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Manuel Ortlechner

Artikelbild: GEPA