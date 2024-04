Schalke beendet Düsseldorfer Siegesserie

Fortuna Düsseldorf hat im Rennen um die Rückkehr in die Deutsche Bundesliga an Boden verloren. Nach sechs Siegen in Folge kamen die Rheinländer beim abgestürzten Westrivalen Schalke 04 nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpassten es, den Rückstand auf den schwächelnden Tabellenzweiten Holstein Kiel deutlich zu verringern. Zudem schrumpfte der Vorsprung vor dem Verfolger Hamburger SV, der am Nachmittag 4:0 bei Eintracht Braunschweig gewonnen hatte, auf vier Punkte.

„Ich weiß noch nicht so recht, was ich mit dem Punkt anfangen soll, aber wenn man hier auf Schalke nach Rückstand zurückkommt, ist es okay“, sagte Düsseldorfs Felix Klaus bei Sky: „Es ist für den Kopf nicht einfach aktuell, wir haben noch drei geile Spiele vor der Brust und werden alles raushauen.“

Die inzwischen seit fünf Partien ungeschlagenen Königsblauen sammelten dagegen einen weiteren Zähler für den Klassenerhalt ein und verbesserten sich auf den elften Rang. Der Relegationsplatz ist weiter fünf Punkte entfernt. Ausgerechnet der Ex-Düsseldorfer Kenan Karaman brachte Schalke mit seinem elften Saisontor (55.) in Führung, Ao Tanaka glich aus (67.). Kurz vor Schluss entschied Schiedsrichter Harm Osmers auf Elfmeter für Schalke und Gelb-Rot gegen Düsseldorfs Joshua Quarshie, er revidierte dies aber nach Sichtung der Videobilder.

(SID)/Bild: Imago