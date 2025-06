Schalke bindet Karius langfristig

Schalke 04 setzt weiter auf Torhüter Loris Karius. Die Königsblauen haben den auslaufenden Vertrag mit dem Winterzugang um zwei Jahre bis 2027 verlängert, der frühere Schlussmann des FC Liverpool wird künftig die Rückennummer 1 tragen.

Das gab der FC Schalke am Mittwoch bekannt. Karius war im Januar zu den Knappen gewechselt und bestritt in der Rückrunde vier Spiele, dann stoppte den 31-Jährigen eine Muskelverletzung in der Wade.

„Torhüter mit sehr guten Fähigkeiten“

„Wir sehen Loris als Torhüter mit sehr guten Fähigkeiten, der zugleich ein wertvoller Teamplayer ist. Umso mehr freuen wir uns, den gemeinsamen Weg weiterzugehen“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Der seit Sommer 2024 vertragslose Karius hatte Anfang des Jahres bei Schalke unterschrieben, zwei Wochen später nach vier Jahren sein Comeback im deutschen Profifußball gegeben und Ende Februar Stammkeeper Justin Heekeren als Nummer eins abgelöst. Ende März verletzte er sich im Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth (3:3).

(SID) Foto: Imago