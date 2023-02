Schalke erkämpft sich Remis gegen Wolfsburg

via

Schlusslicht Schalke hat dem VfL Wolfsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga zum Auftakt der 20. Runde ein torloses Remis abgerungen. Nach der dritten Nullnummer in Serie droht der Rückstand der Gelsenkirchner auf den Relegationsplatz am Wochenende auf bereits sieben Punkte anzuwachsen. Aber auch für den Tabellensiebenten Wolfsburg ist das 0:0 eine weitere Enttäuschung.

Wolfsburgs österreichischer Offensivmann Patrick Wimmer wurde nach 53 Minuten gelb-belastet ausgewechselt. In der Anfangsphase hatte es wegen eines Fouls an Wimmer nach VAR-Entscheid Elfmeter gegeben, den Maximilian Arnold aber vergab.

