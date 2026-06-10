Schalke holt Tanaka aus Düsseldorf

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 verstärkt sein defensives Mittelfeld mit Satoshi Tanaka von Fortuna Düsseldorf. Der japanische Nationalspieler war durch den Zweitliga-Abstieg der Düsseldorfer als Schnäppchen auf dem Markt, er soll nur eine Million Euro Ablöse kosten.

„Satoshi bringt für die Position im defensiven Mittelfeld die Eigenschaften mit, die für unsere Spielweise wichtig sind: Er ist aggressiv in der Arbeit gegen den Ball, dynamisch und agil“, sagte Schalkes Profifußball-Direktor Youri Mulder.

Tanaka war zur Rückrunde der abgelaufenen Saison von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gewechselt, wo er direkt als kampfstarker Balleroberer überzeugte. Den Abstieg konnte er gleichwohl nicht verhindern. Auf Schalke erhält der 23-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2030. Für die WM ist Tanaka nicht nominiert.

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