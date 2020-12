Schalke kann doch noch siegen – Auch Leipzig und Köln weiter

via

Ein seltenes Erfolgserlebnis – in der Liga ist man 29 Partien sieglos – gab es für Schalke 04. In der letzten Partie unter Interimscoach Huub Stevens wurde Viertligist SSV Ulm mit 3:1 besiegt. Am Ende eines komplett verkorksten Jahres sorgten Suat Serdar (27.) und zweimal Benito Raman (51., 63.) für den erst vierten Pflichtspielsieg im Jahr 2020. Alessandro Schöpf wirkte die gesamten 90 Minuten mit.



Auch RB Leipzig erreichte die nächste Pokal-Runde. er Bundesliga-Dritte behielt im Duell mit dem Ligakonkurrenten FC Augsburg dank Treffern von Willi Orban (11.), Yussuf Poulsen (75.) und Angelino (82.) auch in dieser Höhe völlig verdient mit 3:0 die Oberhand. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer spielte in der Offensive der Leipziger durch. Auf der anderen Seite konnte sich Stürmer Michael Gregoritsch nicht in Szene setzen.

Den Aufstieg fixierte auch der 1. FC Köln im Duell mit Zweitligist VfL Osnabrück, wo Lukas Gugganig spielte, mit einem 1:0-Heimerfolg. Die TSG 1899 Hoffenheim ist gegen Zweitligist Greuther Fürth (8:9 n.E.) überraschend ausgeschieden.

