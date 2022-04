Schalke macht nächsten Schritt zum Aufstieg

via

via Sky Sport Austria

Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel unter Interimstrainer Mike Büskens hat Schalke 04 die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt und einen großen Schritt zum Wiederaufstieg gemacht. Im Spitzenspiel bei Darmstadt 98 setzten sich die Königsblauen mit 5:2 (3:2) durch und vergrößerten ihren Vorsprung vor dem Relegationsplatz auf drei Punkte.

Sieggaranten für den Bundesliga-Absteiger waren seine Stürmer: Erst schnürte Simon Terodde vor 14.500 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor mit seinen Saisontoren 23 und 24 (14./29.) einen Doppelpack, dann legte Marius Bülter mit seinen Treffern Nummer acht bis zehn (43./48./62.) nach. Für die Darmstädter, die weiter Vierter sind, traf Phillip Tietz ebenfalls doppelt (11./34.).

Bremen zum dritten Mal in Folge sieglos

Werder Bremen kommt auf dem Weg zu einer direkten Bundesliga-Rückkehr nur mit Trippelschritten voran. Gegen den 1. FC Nürnberg kamen die Hanseaten nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, es war für die Grün-Weißen das dritte Unentschieden in Serie. Dennoch behaupteten sie Rang zwei, einen Punkt vor dem FC St. Pauli.

Den Führungstreffer für die Franken erzielte Nikola Dovedan in der 24. Minute per Foulelfmeter, zuvor war Lino Tempelmann von Milos Veljkovic zu Fall gebracht worden. Vier Minuten nach seiner Einwechslung gelang Mitchell Weiser der Ausgleich nach guter Vorarbeit von Marco Friedl (65.).

Ingolstädter Abstieg so gut wie besiegelt

Der Abstieg des FC Ingolstadt aus der 2. Fußball-Bundesliga ist so gut wie besiegelt. Im Heimspiel gegen den SC Paderborn unterlagen die Schanzer 0:1 (0:0). Mit 19 Punkten rutschte Ingolstadt auf den letzten Tabellenplatz ab und weist zehn Zähler Rückstand auf Dynamo Dresden auf Relegationsrang 16 auf. Florent Muslija (70., Foulelfmeter) traf vor 4219 Fans für den SCP.

Aue setzt Lebenszeichen im Keller

Erzgebirge Aue hat das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga am Leben gehalten. Das Team von Trainer Pawel Dotschew gewann nach vier Niederlagen in Serie beim heimstarken 1. FC Heidenheim überraschend mit 2:0 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz auf sieben Punkte.

Dennoch braucht es für den Ligaverbleib an den letzten vier Spieltagen einen fast perfekten Endspurt. Ben Zolinski (54., 80.) sorgte mit seinem Doppelpack für den zweiten Auswärtssieg der Saison. Die erschreckend schwachen Heidenheimer verspielten ihrerseits mit der erst zweiten Heimniederlage die letzten vagen Aufstiegschancen, im Endspurt geht es nur noch um einen versöhnlichen Abschluss.

Rostock nur Remis gegen Regensburg

Hansa Rostock hat den wohl letzten Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Rostocker kamen im ersten Spiel nach dem Tod von Vereinslegende Joachim Streich trotz Führung nur zu einem 1:1 (1:0) gegen Jahn Regensburg und blieben auf Tabellenrang zwölf. Der Klassenerhalt ist dem Aufsteiger bei neun Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang aber nur noch theoretisch zu nehmen.

Routinier John Verhoek (44.) brachte die Mannschaft von Trainer Jens Härtel in Führung, doch Niklas Shipnoski (59.) verhinderte den fünften Rostocker Sieg in den letzten sechs Spielen. Regensburg sprang auf Rang neun und hat mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. Rostocks Danylo Sikan sah nach einer Tätlichkeit (90.+3) noch die Rote Karte.

(SID) / Bild: Imago