Schalke-Patzer ausgenutzt: Paderborn neuer Tabellenführer

Chance genutzt: Der SC Paderborn hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Dank eines Freistoß-Hammers von Laurin Curda (37.) und Filip Bilbija (64.) gewannen die Ostwestfalen mit 2:1 (1:0) gegen die fürth skysportaustria.

Durch den siebten Sieg in Serie zog die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann in der Tabelle damit an Schalke 04 vorbei, daran änderte auch der Gegentreffer durch Omar Sillah (90.) nichts. Die Königsblauen hatten am Samstag beim Karlsruher SC (1:2) gepatzt.

Paderborn verschlief vor 13.919 Zuschauern zunächst die Anfangsphase, übernahm dann das Kommando – ließ aber erst einmal zahlreiche gute Chancen gegen die wackeligste Abwehr der Liga ungenutzt. Doch dann drosch Curda einen Freistoß von etwas außerhalb des Strafraums mit 123 km/h ins Tor.

Nach der Pause geriet Paderborn plötzlich unter Druck, doch mit etwas Glück und dank Torwart Dennis Seimen überstand das Team die Schwächephase ohne Gegentor. Nach einem schnellen Konter machte Bilbija dann per Kopf alles klar – und Fürth versinkt immer mehr im Tabellenkeller.

Trotz Alu-Pech: VfL Bochum gewinnt Kellerduell gegen Magdeburg

Der VfL Bochum hat das Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und den Aufschwung unter Trainer Uwe Rösler fortgesetzt. Der Bundesliga-Absteiger siegte am Sonntag gegen das Schlusslicht 1. FC Magdeburg mit 2:0 (1:0) und verschaffte sich ein kleines Polster auf die direkten Abstiegsplätze.

Für den FCM war es die erste Niederlage unter Coach Petrik Sander, der weiter das Vertrauen der Verantwortlichen genießt. VfL-Youngster Kjell-Arik Wätjen (41.) mit seinem ersten Zweitligator und Gerrit Holtmann (60.) erzielten die Bochumer Treffer. Magdeburgs Falko Michel (81.) schoss einen Foulelfmeter an die Latte.

Bei Anfang-Wiedersehen: FCK verpasst Anschluss nach oben

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Anschluss an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Roten Teufel kamen am elften Spieltag beim Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer Markus Anfang trotz Führung nicht über ein 1:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf hinaus und rangieren damit auf dem sechsten Platz.

Luca Sirch (55.) traf für den viermaligen Meister. Sima Suso (84.) war für Düsseldorf erfolgreich. Die Fortuna bleibt auch unter dem neuen Coach Anfang in der Krise. Der 51-Jährige wartet nach vier Pflichtspielen weiter auf einen Sieg (drei Niederlagen, ein Unentschieden).

