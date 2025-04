Schalke präsentiert neuen Sport-Vorstand

Nun ist es offiziell: Frank Baumann wird ab 1. Juni neuer Vorstand Sport beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Wie die Königsblauen am Mittwoch mitteilten, erhielt der 49-Jährige bereits am vergangenen Wochenende vom Aufsichtsrat des Vereins einstimmig das Mandat. Über die Laufzeit der Vertrags gab der Verein zunächst keine Auskunft.

Seine neue Aufgabe tritt Baumann, der von 2016 bis 2024 bei Werder Bremen als Sport-Geschäftsführer tätig war, mit dem eigens formulierten Ziel an, „Schalke wieder zu einem dauerhaften und erfolgreichen Erstligisten zu machen“. Er habe in den Gesprächen „sehr klar aufgezeigt, wo er Chancen und Herausforderungen sieht, um Schalke dauerhaft zurück in die Bundesliga zu führen“, sagte Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Teil der Findungskommission.

Baumann habe sich demnach gegen „eine Auswahl von absoluten Top-Kandidaten“ durchgesetzt. „Ihm ist es gelungen, Werder Bremen aus einer schwierigen Lage heraus zu neuer Stärke zu führen – und zwar nachhaltig“, so Hefer weiter. Baumann habe „praktisch alle Positionen im Sport-Management bekleidet“ und wisse deshalb „ganz genau, wie man eine erfolgversprechende Struktur aufbaut“.

Bereits am Sonntag vor dem Heimsieg gegen den SSV Ulm (2:1) hatte Schalkes Profifußball-Direktor Youri Mulder berichtet, dass einer Einigung nur noch Formalitäten im Weg stehen. Nur kurz darauf folgte der Vollzug.

Schalke hatte nach dem Rauswurf von Peter Knäbel im Januar vergangenen Jahres die Rollen in der Führungsetage neu verteilt und zunächst auf einen Sportvorstand verzichtet. Im vergangenen Herbst wurde die Findungskommission um Hefer eingerichtet. Laut Bild werde der langjährige Nationalspieler und Werder-Kapitän Baumann schon vor seinem Amtsantritt im Juli in alle Transferentscheidungen eingebunden.

(SID) / Artikelbild: Imago