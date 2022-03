Schalke siegt – HSV mit Last-Minute-Remis

via

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat dem neuen Coach Mike Büskens an dessen 54. Geburtstag das passende Geschenk bereiten können. Die Königsblauen feierten gegen Hannover 96 einen 2:1 (1:0)-Erfolg und belegen weiterhin den vierten Tabellenplatz. Für die Niedersachsen war es die dritte Pleite in der 2. Liga in Folge.

Der Japaner Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) trafen vor 55.000 Zuschauern für die Knappen, die den dritten Sieg in den letzten fünf Spielen feiern konnten. Cedric Teuchert (50.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 für die Niedersachsen erzielt. Ohne den neuen Chefcoach – Büskens fehlte aufgrund einer Corona-Infektion – hatte Schalke vor Wochenfrist beim Schlusslicht FC Ingolstadt einen 3:0-Erfolg landen können.

HSV mit Last-Minute-Remis

Fortuna Düsseldorfs neuer Trainer Daniel Thioune hat seinem Ex-Klub Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Dämpfer versetzt. Die formstarken Rheinländer erreichten am 27. Spieltag ein 1:1 (0:0) und verpassten nur knapp einen Dreier. Robert Glatzel (90.+3) sicherte dem HSV wenigstens einen Punkt.

Der eingewechselte Dauerbrenner Adam Bodzek (85.) hatte gegen den HSV getroffen, der zwar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, aber nach vier Partien in Folge ohne Sieg die Aufstiegsränge zunehmend aus den Augen verliert.

Sandhausen-Serie geht zu Ende

Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Befreiungsschlag verpasst. Im Heimspiel gegen Hansa Rostock unterlagen die Sandhäuser 0:1 (0:0), womit sie nach sieben Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen mussten. John Verhoek (49.) erzielte vor 5246 Zuschauern per Kopf das Siegtor für die Norddeutschen.

