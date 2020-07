Schalke stellt neue Trikots in Rap-Video vor

via

Schalke 04 hat alle drei Trikots zur Saison 2020/21 auf einen Schlag vorgestellt.

Zu Hause setzen die deutschen Bundesligisten wieder auf das bewährte Königsblau. Beim Auswärtsdress ändert sich farblich ebenfalls nichts, sehr wohl aber beim Design und das Ausweichtrikot ist eine Hommage an die Stadt Gelsenkirchen.

Schalke stellte die drei Trikots in Kooperation mit dem Gelsenkirchener Rapper Weekend vor, der sich nach fast dreijähriger Schaffenspause in diesem Jahr zurückmeldete. Der Musiker produzierte sogar extra für den Trikotlaunch den Song “Eine Liebe”.

Designs mit Stadtplan & Wappenfarben

Das Heimjersey ist wie gewohnt in einem klassischen, schlichten Königsblau gehalten und hat einen weißen Kragen. In der Fremde laufen die Knappen in Weiß auf, allerdings zeigt das Trikot einen Stadtplan Gelsenkirchens. Im Zentrum des Designs ist die Veltins Arena, die auf Höhe des Herzens stark vergrößert dargestellt wird und den Stadtplan überlagert.

Das Ausweichtrikot dagegen ist lindgrün, aus weichem Material und mit schwarzer Hose und ist damit ein Gruß an die Stadt Gelsenkirchen, deren Wappen eine Linde zeigt und deren Farben Grün und Schwarz sind.

