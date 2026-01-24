Schalke-Transfer rückt näher: Zagreb-Coach bestätigt Ljubicic-Abgang

Nächster Transfer-Coup für Schalke 04: Der deutsche Zweitliga-Spitzenreiter steht nach dem Wechsel von Edin Dzeko vor der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic. Was Sky Sport am Freitagabend berichtet hat, hat Dinamo Zagrebs Trainer Mario Kovacevic am Samstag bestätigt.

„Ja, er hätte noch besser spielen können, aber ich bin ihm dankbar für alles, was er für Dinamo geleistet hat. Ich wünsche ihm alles Gute bei Schalke“, sagte Kovacevic auf einer Pressekonferenz.

Nach Informationen von Sky Sport soll der Österreicher bereits morgen bei der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern als Zuschauer in Gelsenkirchen anwesend sein. Anfang nächster Woche sollen dann die medizinische Untersuchung und die Vertragsunterschrift folgen. Beim Derby gegen den VfL Bochum kann Ljubicic dann bereits auf seinen ersten Einsatz hoffen.

Der ehemalige Rapidler wird beim FC Schalke 04 nach Sky Sport Informationen einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die Knappen überweisen eine fixe Ablöse in Höhe von 750.000 Euro in Richtung Zagreb. Es können noch Bonuszahlungen hinzukommen.

Ljubicic war im vergangenen Sommer nach dem Bundesliga-Aufstieg mit dem 1. FC Köln nach Zagreb gewechselt, verlor zuletzt jedoch seinen Stammplatz beim kroatischen Europa-League-Teilnehmer. Ljubicic wäre nach Kevin Müller und Dzeko der dritte Winter-Neuzugang der Königsblauen.

(skysport.de) / Foto: IMAGO