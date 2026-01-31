Schalke verliert in Bochum – Fürth & Braunschweig holen wichtige Siege im Abstiegskampf

, wDie SpVgg Greuther Fürth hat im Kampf gegen den erstmaligen Sturz in die Drittklassigkeit nach fast 30 Jahren einen ganz wichtigen Sieg erkämpft. Auch Eintracht Braunschweig hat sich im Abstiegskampf der 2. deutschen Fußball-Bundesliga etwas Luft verschafft. Währenddessen steckt Schalke 04 endgültig in einer veritablen Winterkrise und muss in dieser Verfassung um den Aufstieg bangen.

Die Königsblauen verloren am 20. Spieltag der 2. Liga 0:2 (0:2) im Revierderby beim VfL Bochum. Schalke wartet damit seit vier Partien auf einen Sieg. Der Japaner Koji Miyoshi (1.) und Philipp Hofmann (43.) trafen für Bochum.

„Wir haben die erste Halbzeit komplett geschlafen, wir verteidigen nicht gut bei den Gegentoren und waren nach vorne viel zu unsauber“, sagte Schalkes Kapitän Kenan Karaman bei Sky: „Wir müssen da wieder rauskommen. Wir wussten, dass solche Situationen auf uns zukommen.

HIGHLIGHTS | FC Schalke 04 – VfL Bochum | 20. Spieltag

Fürth schlägt Kiel

Das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga setzte sich am Samstag bei Holstein Kiel mit 2:1 (0:0) durch, erstmals seit Anfang November ging Fürth damit als Gewinner vom Platz.

Mit nun 19 Punkten stellte das Team von Trainer Heiko Vogel den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze her, die direkten Konkurrenten Dynamo Dresden (19 Punkte), Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld (je 20) sind allerdings am Sonntag noch im Einsatz. Kiel (24) verpasste die Chance, sich deutlich von der gefährlichen Zone abzusetzen und verpatzte damit auch die Generalprobe für das Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart.

Aaron Keller (50.) und Noel Futkeu (77.) per Foulelfmeter brachten die Gäste zweimal in Führung, Jonas Meffert (61.) hatte zwischenzeitlich für Kiel ausgeglichen. Schon am kommenden Freitag spielt Fürth im eigenen Stadion gegen den direkten Konkurrenten 1. FC Magdeburg (20 Punkte). Das Kleeblatt hatte zuletzt in der Saison 1996/1997 drittklassig gespielt, damals noch in der Regionalliga Süd.

HIGHLIGHTS | Holstein Kiel – SpVgg Greuther Fürth | 20. Spieltag

Braunschweig siegt im Abstiegskampf

Braunschweig kann aufatmen: Die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus holte beim 1:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC den ersten Sieg seit dem Jahreswechsel und vergrößerte ihren Vorsprung auf den Relegationsrang vorerst auf vier Punkte.

Kevin Ehlers (19.) erzielte für die Gastgeber, die nach einem starken Endspurt vor der Winterpause mit drei Siegen aus vier Spielen nun auch im neuen Jahr Fahrt aufnehmen wollen, den Siegtreffer.

HIGHLIGHTS | Eintracht Braunschweig – Karlsruher SC | 20. Spieltag

(SID) / Foto: