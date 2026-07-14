Schalke vor Coup: Gosens-Wechsel steht bevor

Der FC Schalke 04 steht kurz vor einem Transfer von Robin Gosens. Die Gespräche zwischen den Klubs und dem Spieler laufen seit mehreren Wochen, wurden in den vergangenen Tagen intensiviert.

Schalke sucht dringend einen weiteren Linksverteidiger neben Youngster Vitalie Becker. Auch mit dem letztjährigen Leihspieler Moussa Ndiaye beschäftige sich der Pottklub – erst recht, nachdem die Belgier dem Bundesligaaufsteiger entgegenkamen und einer weiteren Leihe inklusive Kaufoption zustimmten.