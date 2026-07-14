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Schalke vor Coup: Gosens-Wechsel steht bevor
Deutsche Bundesliga

Schalke vor Coup: Gosens-Wechsel steht bevor

(Skysport.de - Dirk große Schlarmann und Robert Gherda) / Bild: Imago

Der FC Schalke 04 steht kurz vor einem Transfer von Robin Gosens. Die Gespräche zwischen den Klubs und dem Spieler laufen seit mehreren Wochen, wurden in den vergangenen Tagen intensiviert.

Schalke sucht dringend einen weiteren Linksverteidiger neben Youngster Vitalie Becker. Auch mit dem letztjährigen Leihspieler Moussa Ndiaye beschäftige sich der Pottklub – erst recht, nachdem die Belgier dem Bundesligaaufsteiger entgegenkamen und einer weiteren Leihe inklusive Kaufoption zustimmten.

Doch S04 hat andere Pläne und holt nun wohl Gosens. Der ehemalige Nationalspieler hat bei der Fiorentina, seinem aktuellen Klub, keine Zukunft und wurde zuletzt aus dem Kader für die Vorbereitung gestrichen.
Der 32-Jährige ist selbst bekennender Schalke-Fan und verzichtet für einen Wechsel zu seinem Herzensklub auf viel Geld. Die Einigung ist nah, Gosens soll für letzte Details nach Gelsenkirchen kommen. Der Medizincheck soll noch in dieser Woche stattfinden. Wahrscheinlicher Termin ist der Donnerstag.
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