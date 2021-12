Schanzenrekordhalter Wohlgenannt spitzt auf die Spiele

Der Vorarlberger Ulrich Wohlgenannt ist als Letzter in das siebenköpfige österreichische Team für die Vierschanzentournee der Skispringer gekommen, für diese Saison hat er aber noch ganz Anderes vor. Beim Continental Cup Anfang Dezember in Zhangjiakou kam er bei den einzigen internationalen Bewerben auf dem kommenden Olympia-Bakken auf die Ränge zwei und eins, wobei er im finalen Durchgang mit 140,0 m den aktuellen Schanzenrekord fixierte.

Der Name des 27-Jährigen wird damit in den Olympia-Vorschauen wohl garantiert vorkommen, er selbst würde das gerne vor Ort erleben. „Das wäre super, wenn ich dort wäre als amtierender Schanzenrekordhalter“, sagte der Dornbirner in Oberstdorf der APA – Austria Presse Agentur. „Die Schanze da drüben hat mir gar nicht so schlecht getan. Das ist ein großes Ziel, dass ich da dann drüben stehe.“

Vom Bakken an sich ist Wohlgenannt begeistert. „Die ist mega, von dem können wir nur träumen. Die haben ein paar echt gute Sachen, eine Laufbahn oben drinnen. In der Infrastruktur haben sie richtig was aufgebaut und die Schanze ist hoch gelegen. Da ist nicht ganz so viel Druck unter den Skiern. Da muss man feinfühlig sein und das ist glaube ich das, was ich richtig gut kann.“

Dass er es alleine mit den Continental-Cup-Erfolgen nicht zu den Spielen schafft, weiß Wohlgenannt. Auch wenn er in der Woche nach dem China-Trip in Vikersund in Norwegen einen weiteren ersten und zweiten Platz folgen ließ. Ambitioniert jedenfalls ist er in die Tournee gegangen: „Mein Ziel ist nicht, die Quali zu schaffen. Das sollte keine Hexerei sein und das ist nicht meine Einstellung. Mein Hauptziel ist, meinen Job zu machen und im Team zu bleiben.“

(APA)

Artikelbild: GEPA