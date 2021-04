Schaub-Doppelpack bei Luzern-Niederlage gegen Basel

Louis Schaub hat am Samstag in der Schweizer Fußball-Super-League einen Doppelpack erzielt, damit aber eine Niederlage seines FC Luzerns nicht verhindern können.

Der Mittelfeldspieler traf beim Heim-3:4 gegen den FC Basel in der dritten Minute sowie in der 82. Minute aus einem Elfmeter und bezwang damit seinen ÖFB-Teamkollegen Heinz Lindner im Tor der Gäste zweimal. Die Entscheidung für Basel brachte ein Tor von Arthur Cabral in der 93. Minute.

Bei den Siegern saß erstmals der neue Trainer Patrick Rahmen mit seinem österreichischen Assistenzcoach Ogi Zaric auf der Bank, nachdem Ciriaco Sforza am Dienstag gefeuert worden war.

