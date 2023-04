Schaub trifft bei erstem Hannover-Auswärtssieg seit September

via

Nach neun sieglosen Auswärtspartien in Serie hat Hannover 96 den freien Fall in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verhindert und den ersten Sieg in der Fremde seit September 2022 geschafft.

Die Niedersachsen gewannen das Duell mit Konkurrent Arminia Bielefeld auch dank Louis Schaub mit 3:1. Der Ex-Rapidler bereitete das 1:0 von Doppeltorschütze Cedric Teuchert vor und erzielte das Tor zum Endstand selbst. Hannover ist im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld nun Zehnter.

Befreiungsschlag auch für Nürnberg & Rostock

Rostock fuhr nach zuvor acht Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier ein, gewann gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 (0:0) und sprang zumindest vorläufig auf den Relegationsrang. Jahn Regensburg kann am Sonntag aber wieder vorbeiziehen. Fröling mit einem Traumtor aus der Distanz (50.) und Dannis Dressel (66.) ließen die Fans im heimischen Ostseestadion in der zweiten Halbzeit jubeln.

Der Club aus Nürnberg kletterte durch den 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf auf den zwölften Tabellenrang. Zuletzt hatte der Club aus den vier Partien ohne Dreier nur zwei Zähler geholt. Dem 19-jährigen Nathaniel Brown (10.) gelang der Führungstreffer, Kwadwo Duah (90.+3) sorgte in der Nachspielzeit nach einem Konter für die Entscheidung.

