Die Nummer eins der Golf-Weltrangliste, Scottie Scheffler, ist am Samstag zum PGA-Tour-Spieler des Jahres gewählt worden. Der 26-jährige US-Amerikaner gewann heuer mit dem Masters in Augusta sein erstes Major-Turnier und verbuchte vier weitere Tour-Siege – die meisten für einen Spieler in der gerade abgelaufenen Saison. Scheffler erhielt bei der Wahl durch die PGA-Tour-Mitglieder 89 Prozent der Stimmen.

