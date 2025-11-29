Scheib Halbzeitdritte im Copper-Riesentorlauf

Sölden-Siegerin Julia Scheib nimmt den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der Frauen in Copper Mountain von Position drei aus in Angriff.

Die steirische Skirennläuferin hat 0,60 Sek. Rückstand auf die zur Halbzeit führende Neuseeländerin Alice Robinson, die Schwedin Sara Hector ist Zweite (+0,29). Katharina Liensberger hielt den Rückstand mit 1,24 in Grenzen und war Achte, die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin lag bei ihrem Heimrennen 1,74 zurück.

Das Rennen hatte mit einer halben Stunde Verspätung begonnen, da es bis in die frühen Morgenstunden geschneit hatte und die Pistenpräparierung andauerte. Der zweite Durchgang beginnt um 21.30 Uhr.

(APA) / Artikelbild: GEPA