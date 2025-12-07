Scheib triumphiert im Riesentorlauf von Mont Tremblant

Julia Scheib hat ihr zweites Weltcup- und zugleich Saisonrennen gewonnen.

„Es war ein Megatag. Ich wusste, ich muss im zweiten mehr Gas geben als im ersten“, sagte Scheib, die auch beim Auftakt in Sölden gewonnen hatte. „Die Piste ist nicht die steilste, aber du musst alles sehr exakt fahren. Sonst stehst du irgendwo und baust nie mehr Speed auf. Das spielt schon auch im Kopf mit, wenn du weißt, du darfst dir nichts erlauben und musst die taktischen Passagen gescheit fahren.“

Sie habe gewusst, dass ihr Robinson oben etwas abnehmen würde, unten sei es von ihr selbst ein sehr guter Lauf gewesen. Im ersten Durchgang indes habe sie sich noch Reserven gelassen. Scheib hatte als Halbzeitzweite aber auch nur 0,16 Sekunden Rückstand auf Robinson.

Im Disziplinweltcup führt Samstag-Siegerin Robinson mit 12 Punkten Vorsprung auf Scheib. Beide halten bei zwei Saisonerfolgen, es zeichnet sich ein Duell um die kleine Kugel ab. „Ich habe alles gegeben und nicht zurückgehalten“, sagte Robinson, die im ORF-Interview damit gerechnet hatte, dass Scheib nach dem Ausfall am Vortag stark zurückkehren wird. Im Gesamtweltcup rangiert Scheib auf Platz vier, die Führung hat die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin inne, die ex aequo mit der Schweizerin Camille Rast Tagesvierte wurde.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Liensberger und Brunner noch nicht zufrieden

Liensberger erklärte, dass sie im zweiten Durchgang Schwünge dabei gehabt habe, wo sie die Ski auslassen habe können. „Der Lauf hat zum Attackieren eingeladen, da muss ich besser durchziehen. Nun ist es wichtig, gut auszuruhen und zu erholen. Und dann aufs Neue gut konzentrieren, dass das Timing stimmt, dass die Position passt und dass man technisch noch einen Schritt nach vorne machen kann“, sagte die Vorarlbergerin. Stephanie Brunner, am Samstag als Elfte beste Österreicherin, fiel von Platz 10 auf 20 zurück. „Es ist noch nicht so ganz der Flow drinnen, ich muss weiterarbeiten“, bilanzierte sie die Kanada-Rennen.

Victoria Olivier landete auf Platz 22, Viktoria Bürgler errang als 25. ihre ersten Weltcuppunkte. Nicht in den zweiten Durchgang kamen Franziska Gritsch (33.), Nina Astner (41.) und Lisa Hörhager (44.). Ein Erfolgserlebnis gab es für Leonie Raich beim Europacup in Mayrhofen, sie wurde im Slalom hinter der Italienerin Giulia Valleriani Zweite.

(APA)/Bild: GEPA