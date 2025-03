Scheib verpasst Riesentorlauf in Sun Valley krankheitsbedingt

Julia Scheib muss krankheitsbedingt auf den letzten Riesentorlauf der Weltcup-Saison verzichten.

Das teilte der Österreichische Skiverband am Dienstag kurz vor dem Rennen in Sun Valley mit, ohne Details zu nennen. Die Steirerin Scheib ist im Riesentorlauf die ÖSV-Läuferin mit dem größten Potenzial und stand in diesem Winter in Sölden als Dritte auf dem Podest. In ihrer Abwesenheit werden mit Stephanie Brunner und Katharina Liensberger nur zwei Österreicherinnen am Start sein.

(APA)

