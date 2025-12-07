Scheib zur Halbzeit nur knapp hinter Robinson

Samstag-Siegerin Alice Robinson aus Neuseeland liegt auch im zweiten Weltcup-Riesentorlauf in Mont Tremblant zur Halbzeit voran, allerdings hat die zweitplatzierte Julia Scheib nur 0,16 Sek. Rückstand.

Die Steirerin war im ersten Rennen ausgeschieden und nimmt nun den dritten Podestplatz dieser Saison ins Visier. Auf Platz drei folgt die US-Amerikanerin Nina O’Brien (+0,52). Stephanie Brunner ist Zehnte (+1,21), Katharina Liensberger hatte bereits 1,78 Sek. Rückstand.

(APA) / Artikelbild: Imago