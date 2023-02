Scherz von Woods misslingt – Straka in Kalifornien 33.

Ein missratener Scherz mit einem Tampon hat Golf-Superstar Tiger Woods zu einer öffentlichen Entschuldigung gezwungen.

„Es sollte nur ein Spaß sein, offensichtlich ist es nicht so angekommen“, sagte der 47-Jährige zum Streich, den er Justin Thomas gespielt hatte. Auf dem Platz lief es in Pacific Palisades ebenfalls nicht gut, der Cut wird sich aber wohl ausgehen. Den schafft Sepp Straka als 33. klar, Matthias Schwab war wie Woods 60., ehe wegen Dunkelheit unterbrochen wurde.

Viel Kritik in den sozialen Medien

Woods hatte während der gemeinsamen Spielrunde Thomas einen Tampon in die Hand gedrückt. Als der 29-Jährige bemerkte, was er in der Hand hielt, ließ er den Hygieneartikel umgehend fallen. Lachend legte Woods daraufhin seinen Arm um seinen Kollegen. In den sozialen Netzwerken sorgte die Szene für Aufsehen und viel Kritik an Woods. Dieser sagte, er habe niemanden beleidigen wollen. „Es war nur ein Spaß unter Freunden“, beteuerte der 47-Jährige. Auch wenn die Bilder anders gewirkt haben sollten, sei es nur einer von vielen Streichen, die sie sich spielen würden.

Sportlich lief es nach einer starken Auftaktrunde, bei der Woods 69 Schläge für den Par-71-Kurs in Kalifornien benötigt hatte, am zweiten Tag deutlich schlechter für ihn. Mit 74 Schlägen ordnete er sich im Mittelfeld ein (60.). Straka spielte bei dem mit 20 Millionen Dollar dotierte Genesis Invitational eine 71er-Runde, er hält bei gesamt 141. Schwab lieferte eine 73 ab, das ergab gesamt 143. Es führt der US-Amerikaner Max Homa mit 132.

