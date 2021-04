Schick enttäuscht: “Die Rote Karte hat uns nicht gutgetan”

via

via Sky Sport Austria

Trotz langer Überzahl schafft es der SK Rapid gegen Sturm Graz nicht über ein torloses Remis hinaus (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Nach dem Spiel ärgert sich Thorsten Schick über die zwei verlorenen Zähler. “Der Punkt ist natürlich enttäuschend für uns.“

Besonders aufgrund der Roten Karte von Kelvin Yeboah in der ersten Hälfte wäre für die Wiener im Kampf um Platz zwei mehr drin gewesen. Wie schon im Februar gegen Altach kann Rapid die Überzahl erneut nicht ausnutzen. “Kurz zusammengefasst: Die rote Karte hat uns nicht gutgetan”, analysiert der Rapid-Spieler die Partie.

4828 266 Thorsten Schick Position Mittelfeld Verein SK Rapid Wien

Es war ein ereignisreiches Spiel und immer wieder stand Schiedsrichter Ebner im Mittelpunkt. In einer der kuriosen Szenen der Partie rennt der Unparteiische Thorsten Schick um. “Für mich is das eigentlich fast schon eine Rote Karte”, so der Rapidler. Nach dem enttäuschenden Ergebnis ist dem Mittelfeldspieler jedoch nicht zum Spaßen zumute. “Da kann ich leider nicht drüber lachen jetzt.“

(Red.)