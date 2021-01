Schick erzielt Tor der 13. Runde

via

via Sky Sport Austria

Rapid-Profi Thorsten Schick hat das Tor der 13. Runde in der tipico Bundesliga 2020/21 erzielt. Der 30-Jährige traf am vergangenen Freitag beim 4:1-Heimsieg der Hütteldorfer gegen den SK Sturm Graz in der 45. Minute nach herrlicher Vorarbeit von Kapitän Dejan Ljubicic zum zwischenzeitlichen 2:1.

Schick setzte sich im Voting auf skysportaward.at mit 46 Prozent der Stimmen vor Maximilian Breunig (Admira), Benedikt Pichler (Austria) und Alexander Schmidt (St. Pölten) durch.

Diese Treffer standen zur Auswahl

Video enthält Produktplatzierungen

Artikelbild: GEPA