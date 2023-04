Schicker äußert sich zur Stadionthematik rund um ÖFB-Cup-Finale

Rapid Wien und Sturm Graz bestreiten am 30. April das Endspiel des ÖFB-Cups in Klagenfurt. Das hat der ÖFB-am Sonntagnachmittag bestätigt. Zuvor hat Rapid in Person von Geschäftsführer Sport Markus Katzer den Wunsch geäußert, dass Finale im Ernst-Happel Stadion in Wien bestreiten zu wollen.

Das ist aber sowohl für die Grazer, als auch für den ÖFB kein Thema, wie Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker nach dem Spiel gegen den LASK (Spielbericht + VIDEO-Highlights) am Sky-Mikro bestätigt: „Vor der Cupsaison wurde festgelegt, dass das Finale in Klagenfurt ist. Von dem her können alle Fans davon ausgehen, dass das Finale am 30. April in Klagenfurt stattfindet. Ich habe nur gehört, dass Rapid gerne im Happel-Stadion spielen will. Das ist aber für uns kein Thema, auch für den ÖFB nicht.“