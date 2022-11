Schicker bestätigt: Sturm-Verteidiger Wüthrich vor Vertragsverlängerung

via

via Sky Sport Austria

Gregory Wüthrich steht kurz vor einer Vertragsverlängerung beim SK Sturm Graz. Das bestätigt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker am Montag bei „Talk & Tore“.

Der noch bis Sommer 2024 laufende Vertrag des 27-jährigen Verteidigers soll vorzeitig verlängert werden. Wüthrich kam 2020 nach Graz und überzeugte speziell in der aktuellen Saison mit seinen Leistungen in der ADMIRAL Bundesliga und in der Europa League.

„Er hat in diesem Herbst eine unglaubliche Saison gespielt, fast jedes Spiel gemacht. Für mich wirklich ein Schlüsselspieler. Da werden wir zeitnah etwas vermelden,“ erklärt Schicker.

Artikelbild: GEPA