„Schicker bleib fort!“ – Hoffenheim-Fans wiederholen geschmacklosen Protest

Der Wechsel von Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zur TSG Hoffenheim scheint so gut wie fix zu sein. Die beiden Vereine einigten sich nach Sky-Informationen auf eine Ablöse. Bei der Fanszene von Hoffenheim scheint die Verpflichtung des 38-jährigen Österreichers jedoch weiter nicht gut anzukommen.

Am Donnerstag war beim 2:0-Heimerfolg der TSG gegen Dynamo Kiew in der Europa League auf einem Spruchband zu lesen: „Böllerwerfer haben in Hoffenheim immer noch nichts verloren – Schicker bleib fort!“ Bereits im vergangenen Mai präsentierten die Hoffenheim-Fans ein genauso geschmackloses Transparent. Auch deshalb soll sich Schicker gegen einen früheren Wechsel nach Hoffenheim entschieden haben.

Laut der „Bild“ lehnen die Fans den Schicker-Transfer ab, weil er als Nachfolger des beliebten Alexander Rosen und auf Empfehlung von Spielerberater Roger Wittmann kommt. Dessen Einfluss auf den Klub wird schon länger kritisiert.

Artikelbild: GEPA