Schicker gibt Verletzungs-Update zu Höjlund

via Sky Sport Austria

Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker hat bei DAB | Der Audiobeweis u.a. über die Verletzung von Stürmer Rasmus Höjlund gesprochen. Der junge Däne musste am Dienstag in der Champions-League-Quali gegen Dynamo Kiew angeschlagen vom Platz.

„Ich denke, dass es möglich ist, dass er am Samstag dabei sein kann. Es schaut aus, als wäre es keine schlimme Muskelverletzung.“ Der SK Sturm empfängt am Samstag in Graz-Liebenau den SCR Altach (ab 19 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

DAB | Der Audiobeweis mit Andreas Schicker

